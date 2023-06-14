حركة البناء الوطني تعزي في وفاة العلامة محمد الطاهر آيت علجت

قدمت حركة البناء الوطني تعازيها في وفاة العلامة محمد الطاهر آيت علجت، والذي وافته المنية ليلة أمس الثلاثاء.

وجاء في نص التعزية “لقد شاء الله تعالى ولا رد لمشيئته وقدره، أن يرحل عن الجزائر في هذا الأجل المعلوم. وفي هذا الوقت الدقيق شيخنا المربي والمجاهد الفقيه سيدي محمد الطاهر آيت علجت رحمه الله تعالى. عن عمر تجاوز القرن بعقد من الزمن. كان طيلة مدّته نجما منيرا يضيئ لأجيال متعاقبة من الجزائريين برمزيته المتفردة. التي جمعت في شخص واحد بين رسوخ العلم ودماثة الخلق، وبركة الجهاد والعمر”.

وأضاف بن قرينة “رحم الله الشيخ وعظم الله أجرنا وأجر كل المسلمين بفقده، ونقص الأرض بقبض مثله. فإن الارض كلها تنقص بقبض أمثال هاته المنارات النادرة التي كانت رمزا للمقاومة. ورمزا في الوقت نفسه للسلام، وكانت رمزا للعظمة ورمزا في نفس الوقت للتواضع والزهد”.

فبهذه المناسبة الحزينة -يضيف بن قرينة- أتقدم بالتعازي الخالصة إلى نفسي وإلى كل أبناء الجزائر الأمة الاسلامية. برحيل هذا العلم الرمز.