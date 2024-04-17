حركة البناء الوطني: تنصيب الهياكل الانتخابية الولائية ابتداء من الأسبوع القادم

أعلنت حركة البناء الوطني في بيان لها اليوم الاربعاء، أن تنصيب الهياكل الانتخابية الولائية سيكون ابتداء من الأسبوع القادم.

ويأتي هذا خلال اللقاء الذي انعقد اليوم الأربعاء، بالمقر الوطني لحركة البناء الوطني، تحت اشراف رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، اجتمعت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملها وبرنامجها ومسار الاستشارات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي (رئاسيات السابع سبتمبر 2024) التي أعلن عنها المكتب الوطني يوم تنصيب الهيئة الانتخابية الوطنية بتاريخ 26 مارس 2024، حيث تقرر الانتهاء منها خلال زمن أقصاه أسبوعين على الأكثر لفسح المجال لمؤسسات الحركة للتداول حولها .

ووفقا لبيان الحركة، فقد تثمنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجهوزية الملاحظة لدى هياكل الحركة مركزيا ومحليا، وفي إطار استكمال التحضيرات للاستحقاق الانتخابي (رئاسيات 07 سبتمبر 2024) ، وتوفير البيئة الملائمة التي تساعد مجلس الشورى الوطني في اتخاذ القرار المناسب – والمبرمج انعقاد دورته في غضون شهر ماي القادم ، لاتخاذ القرار بخصوص هذا الاستحقاق ،

وفي هذا الصدد تقرر ما يلي:

– متابعة الاستشارات العامة عبر هياكل الحركة والتي انطلقت قبل أسبوع على مستوى الأسر والهياكل والمنتخبين،

– مواصلة اللقاءات الاستشارية مع النخب الوطنية، والاستشارات المحلية على مستوى الولايات والبلديات،

– تنصيب الهياكل الانتخابية الولائية ابتداء من الأسبوع القادم.

– انطلاق الملتقيات الجهوية التعبوية والمتخصصة حول الرئاسيات ابتداء من يوم 20 أفريل 2024،

– عقد ملتقى وطني لمؤطري وسائط التواصل الاجتماعي يومي 19 و 20 أفريل 2024.