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حركة البناء الوطني تنوه بخطاب الرئيس تبون

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حركة البناء الوطني تنوه بخطاب الرئيس تبون
بقلم مصطفى.ق

نوهت حركة البناء الوطني بالخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون.

وقالت الحركة في بيان لها، أن الخطاب تضمن العديد من المؤشات الإيجابية، وإلتزاما بمشروع الجزائر الجديدة.

واردفت الحركة أن إلتزام تبون بالتعديل العاجل للدستور وإستكمال مطالب الحراك الشعبي،  سيعيد الثقة بين المواطن ودولته.

وأعتبرت الحركة ان الجزائر تضع قدمها على الطريق الصحيح بعد الحراك الشعبي من خلال تصفية منظومة الفساد.

واختتمت الحركة بيانها بحرصها على إستمرار الدولة بمؤسساتها والمشاركة الايجابية من خلال تحمل مسؤوليتها السياسية.


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