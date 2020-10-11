حركة البناء الوطني تُعلن عن موقفها الإيجابي من مشروع تعديل الدستور

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تمكنت عناصر الشرطة بولاية بسكرة من تفكيك شبكة وطنية تختص في ترويج الأقراص المهلوسة تتكون من سبعة أشخاص.
كما تم حجز 1824 قرص مهلوس خلال العملية…
حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم على عدة ولايات من الوطن.
وكشفت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الأحد في نشرية خاصة،…
تدخلت أفراد المركز المتقدم للحماية المدنية بأراك، في تمنراست، اليوم الأحد، على الساعة 5 و45 د، من أجل حادث مرور.
وحسب الحماية المدنية، وقع الحادث بالطريق…
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