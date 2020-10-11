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حركة البناء الوطني تُعلن عن موقفها الإيجابي من مشروع تعديل الدستور

الوطني
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حركة البناء الوطني تُعلن عن موقفها الإيجابي من مشروع تعديل الدستور
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت حركة البناء الوطني، اليوم الاحد، عن موقفها الإيجابي من مشروع تعديل الدستور، ودعت المواطنين بالتصويت بـ”نعم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=901381

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