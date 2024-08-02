حركة البناء الوطني تُقيم تأبينية لشهيد الأمة إسماعيل هنية

أقامت حركة البناء الوطني، أمس الخميس، تأبينية، لقائد المقاومة في فلسطين، الشهيد إسماعيل هنية.

وتم إقامة التأبينية، صباح الخميس، بالمقر المركزي لحركة البناء الوطني بالشراقة في العاصمة. وشهدت حضور جمع من المناضلين وقيادات الأحزاب وممثلي المجتمع المدني.

وكانت حركة البناء الوطني، قد بعثت برسالة تعزية في وفاة الشهيد إسماعيل هنية.

ومما جاء في رسالة التعزية: “هكذا نعتقد في ارتقاء القائد المجاهد إسماعيل هنية اليوم شهيدًا إلى ربه وشاهدا على أمته. وعلى الإنسانية بأكملها في خط المقاومة الطاهرة الشريفة التي جعلت من أبنائها وقودا لطوفان الأقـ.صى الشريف”.

وإعتبرت الحركة، أن هذا الاغتيال الجبان الغادر من طرف الكيان الصهيوني وأعوانه وداعميه هو رسالة أخرى من رسائل الإجرام ضد الإنسانية.

وزفت الحركة، تعازيها لأحرار العالم وأحرار أمتنا كلها وللشعب الفلسطيني الصامد المقاوم الذي ستزيده هذه الدماء الطاهرة الزكية قوة ووحده ومضيا نحو تحرير الأقصى وفلسطين.

كما أكدت حركة البناء، إن هذا الإغتيال الدنيء للشهيد إسماعيل هنية هو تطور خطير يحدث على أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية. معلنا توسيع الكيان الصهيوني لساحة الحرب. وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية مما يغير معادلات الحرب المستقبلية.

وأدانت الحركة، هذا الإغتيال الجبان الذي يعري الجرائم الصهيونية ضد الدول والشعوب وضد القيم والقوانين.

ودعت الشعب الفلسطيني إلى استكمال المسيرة التي استشهد في سبيلها القائد المجاهد إسماعيل هنية رحمه الله وهي المسيرة التي لا تكتمل إلا بالوحدة والمقاومة والجهاد.