حركة البناء الوطني: ثروات الصحراء الغربية يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشر

أكد حزب حركة البناء الوطني، على أن الصحراء الغربية منفصلة عن دولة الاحتلال المغربي و بأن ثروته يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشر.

وجاء في بيان الحزب “لقد تلقينا في حركة البناء الوطني اليوم الثلاثاء انتصارا جديدا للشعب الصحراوي وهو قرار مجلس الدولة الفرنسي. الذي يلزم جميع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية أن تحمل وسم خاص بالبضائع لبلد المنشأ الخاص بها. مما يجبر فرنسا على احترام و تطبيق القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية. الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024 القاضي بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب. كما أكد الوضعية القانونية للإقليم، و هذا ما يؤكد إلزامية جميع دول الإتحاد الأوروبي بهذا القرار. مما يساهم في حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج من طرف دولة الاحتلال المغربي”.

كما شدّد الحزب في بيانه أن إبرام أي اتفاقية تخص إقليم الصحراء الغربية يجب أن تكون مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي .

وفي نفس السياق، ثمنت حركة البناء الوطني دعوة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي لعقد لقاء مع وفد جبهة البوليساريو. من أجل بحث قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخير.

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