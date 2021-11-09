حركة البناء تتهم اتحاد علماء المسلمين بالانحياز لنظام المخزن ضد الجزائر

اتهمت حركة البناء الوطني الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالانحياز لنظام المخزن ضد الجزائر.

وأصدرت حركة البناء الوطني، بيانا، علقت فيه على البيان الأخير للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول الأزمة بين الجزائر والمغرب.

وجاء في بيان حركة البناء الوطني، إن بيان اتحاد علماء المسلمين تزامن مع خطاب محمد السادس وهو ما استغربته بشكل كبير.

وقال الحزب، إن اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه شخص مغربي أدان قرارات الجزائر بشأن المغرب وتجاهل ما فعله نظام المخزن من اعتداءات.

وأضافت الحركة، إن اتحاد علماء المسلمين تجاهل الحديث عن تطبيع المغرب مع الصهاينة ودعوته لتقسيم الجزائر. كما تجاهل أيضا الحديث عن سفك المغرب لدماء جزائريين مدنيين أبرياء.

وتابعت حركة البناء الوطني، إن بيان اتحاد علماء المسلمين يعبر عن موقف سياسي وليس عن حكم ديني متمنية أن تنأى هذه الهيئة بنفسها عن سيطرة الدول وضغوطاتها.

وأشار الحزب، إلى أن بيان اتحاد علماء المسلمين قد يضر بسمعته وبمصداقيته ويمس برمزيته ومكانته في الأمة.

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