حركة البناء تثمن النجاح الكبير للدبلوماسية الجزائرية

ثمن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس السبت، النجاح الكبير الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونوه بن قرينة، بفوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي. في كلمته خلال ندوة سياسية نظمتها الحركة.

وأكد بن قرينة، حرص الحركة على دعم جهود الدولة في خدمة الوطن والصالح العام. قائلا في هذا الصدد : “هذه محطة أخرى من المحطات التي نثمن فيها دور الدبلوماسية ونجاحها”.

كما أبرز بن قرينة ما قامت به الجزائر دفاعا عن الأمن القومي، وعن القضايا العادلة. مذكرا بحرصها الشديد على لم الشمل لفلسطيني وإيمانها بالوحدة العربية.

وتطرق المتدخلون خلال هذه الندوة، إلى أهمية العضوية غير الدائمة للجزائر في مجلس الأمن الدولي. والتي جاءت تأكيدا لأدوارها المحورية إقليميا، قاريا ودوليا في إحلال السلم والأمن والدفاع عن القضايا العادلة في العالم.