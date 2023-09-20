حركة البناء تثمن خطاب رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

سجلت حركة البناء الوطني باهتمام بالغ وارتياح كبير مستوى ومضمون الخطاب السياسي الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والذي عكس بصدق ووضوح تطلعات الشعب الجزائري وشعوب العالم التواقة إلى التحرر والعدالة. وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني الذي كان للمدافعة عن حقوقه المشروعة الحظ الأوفر من خطاب الرئيس.

كما كرر فيه المطالبة بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة تخصص لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ثم الوفاء للمبادئ السامية لثورة التحرير الوطني ظهرت جليا في التصميم على دعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. الذي لازال يرزح تحت الاحتلال المغربي الجائر.

وثمن صراحة خطاب الجزائر في الدعوة إلى إقامة نظام دولي جديد بدلا من النظام الأحادي الحالي. الذي كرس عدم التساوي بين الدول وفاقم النزاعات والأزمات في العالم. وذلك من خلال الدعوة إلى الإصلاح الجذري لأجهزة الأمم المتحدة وتعزيز الحوار والتعاون الدولي قصد إرساء أسس متينة. تفضي إلى استدامة السلام والتنمية في العالم، وخاصة في الشعوب التي كانت ضحية الاستعمار في إفريقيا والعالم العربي.

كما ثمن تذكير الرئيس المجتمع الدولي بمواقف الجزائر الثابتة من قضايا حقوق الانسانية المبنية على الكرامة والمساواة. والمشاركة ونبذ العنف والارهاب واحترام الشرعية الدولية والقيم الانسانية. والتذكير بمهام مجلس الأمن الدولي في إحلال السلم و الأمن في العالم.