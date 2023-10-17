حركة البناء تراسل أعضاء مجلس الأمن الدائمون لوقف العدوان الوحشي على عزة

راسلت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني سفارات الدول الاعضاء الدائمون في مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوربي بالجزائر وممثل الامم المتحدة وسفير الفاتيكان وسفير المانيا وسفير ايطاليا.

وذلك قصد التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الوحشي على قطاع عزة.

وجاء في بيان للحركة، “إن المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني تتابع بقلق كبير وتأسف بالغ العدوان الوحشي الاجرامي على قطاع غزة المحاصرة منذ17سنة، اذ يعد قطاع غزة أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان على وجه الارض ويشكل الاطفال والنساء أغلب ضحاياه، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أحياءا بكاملها الى أنقاض خاصة وأن الاوامر العسكرية الصادرة عن قوى الاحتلال الإسرائيلي على اجبار أكثر من 2 مليون فلسطيني على ترك منازلهم في شمال غزه لهي محاولة صارخه لإخلاء المنطقة من السكان المدنيين في انتهاك صارخ لاتفاقيه جنيف الصادرة 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في يوليو 1998. ومخالفة صريحة للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي، وعدم احترام لقانون الدولي الإنساني في ظروف الحرب.”

وأضاف البيان:”واذ نذكر بأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب. كما نذكر بالميثاق العالمي لحقوق الانسان وخاصة حق كل انسان في العودة الى بلده. فإننا في المجموعة البرلمانية لحركة البناء بالمجلس الشعبي الوطني نستنكر وندين بشدة العدوان الهمجي للكيان الاسرائيلي على فلسطين وعلى قطاع غزة.”

وفي السياق ذات صلة، طالبت حركة البناء الوطني بوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني وقطاع عزة الأعزل والمشرد الذي يقبع تحت الحصار منذ17 سنة. وكذا التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، ووقف الترحيل القصري لسكان قطاع غزة.

كما طالبت أيضا بفتح المعابر وتسهيل مرور قوافل الإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية من الدواء والغذاء، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي الأخير دعت الحركة بتحرك الضمير الانساني واحرار العالم من اجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني والعمل على ايقاف هذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني و في قطاع غزة على وجه التحديد.