حركة البناء ترشح بن قرينة للرئاسيات

أعلن مجلس الشورى لحركة البناء، عن مشاركته رسميا في الانتخابات الرئاسية المزعم تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر .

ورشح، اليوم الجمعة، مجلس الشورى لحركة البناء رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة مرشحا لها .

وأبدت حركة البناء ، ثقتها بالفوز بالقول : ” لن يخيفنا اي مرشح وواثقون من الفوز”.

وأكدت حركة البناء، وصولها الى سدة الحكم، اذا كانت الانتخابات مفتوحة وحرة.

وأضافت الحركة، أن إلغاء شرط جمع 600 توقيع للمنتخبين محليين لن يعيق الحركة في جمع 50 الف توقيع باعتبارها حركة شعبية .

وأفادت الحركة، بانه لديها برنامج قوي ستكشف عنه في الوقت المناسب.