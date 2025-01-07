حركة البناء: تصريحات ماكرون تدخلٌ سافرٌ في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ذات السيادة

أعربت حركة البناء الوطني عن استيائها العميق ورفضها المطلق والتام للتصريحات الأخيرة غير المقبولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واعتبرت حركة البناء تصريحات ماكرون تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ذات السيادة، ومساس باستقلالية عدالتها.

كما أكدت حركة البناء أن محاولة ماكرون مخاطبة الشعب الجزائري بعيدا عن مؤسسات دولته هي محاولة بائسة للمساس باللُّحمة الوطنية التي هي أساس إفشال أي استهداف لوطننا.

وفي البيان ذاته عبرت حركة البناء عن قلقها البالغ إزاء حملات الاستهداف وتنامي خطاب الكراهية ضد أبناء جاليتنا في فرنسا من أطراف معروفة بعدائها للجزائر.

وعقدت هيئة التنسيق الموسعة للحركة، اجتماعا تناول الجوانب الفكرية والتنظيمية لدورة مجلس الشورى الوطني المزمع عقدها يوم السبت 11 جانفي 2025 بالمقر الوطني، وقد تطرق اللقاء إلى التطورات الأخيرة على المستويين الوطني والدولي.