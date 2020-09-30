حركة البناء تعزي السفارة الكويتية في وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح

الوطني
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حركة البناء تعزي السفارة الكويتية في وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
بقلم نسرين محفوف

قدمت حركة البناء الوطني، اليوم الأربعاء تعازيها لسفارة دولة الكويت بالجزائر إثر وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ورافق عبد القادر بن قرينة، لتأدية واجب العزاء كل من نائبه عبدالسلام قريمس، وعبد الوهاب قلعي مسؤول الشؤون الانتخابية.

وذكر رئيس الحركة، للقائد الكويتي الراحل وقوفه الدائم إلى جانب الحق الفلسطينيّ وحكمته في الدفع نحو اصلاح ذات البين.

كما ذكر عبد القادر بن قرينة بمحاولات أمير الكويت الراحل المستمرة لرأب الصّدع وعدم التدخل في شؤون الغير.

وبهذا عزت الحركة  الشعب الكويتي في مصابه الجلل، والأمة كافة لفقدان هذا القائد العظيم، كما  تسأل الله الرحمة له والغفران.

وشيعت الكويت، اليوم الأربعاء، جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس في مستشفى بالولايات المتحدة.


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