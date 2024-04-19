حركة البناء وبلقاسم ساحلي يترشحان لرئاسيات سبتمبر المقبل

أعلنت حركة البناء خوض غمار رئاسيات سبتمبر 2024 بمترشح سيفصل فيه لاحقا. بالإضافة كذلك إلى تكتل احزاب الإستقرار والإصلاح الذي رشّح بلقاسم ساحلي للرئاسيات.

وقررت مجموعة من الأحزاب السياسية تأسيس تكتل حربي يحمل تسمية تكتل أحزاب الإستقرار و الإصلاح. وتحت شعار إعادة الإعتبار للفعل السياسي، الإنفتاح والحوار، من أجل الإستقرار والإصلاح.

و فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد قررت أحزاب ” التكتل ” المشاركة فيها بمرشح توافقي عنها، ممثلا في البروفيسور بلقاسم ساحلي. مع بقائها منفتحة على كافة السيناريوهات الانتخابية طبقا التطورات المشهد السياسي. و مدى توفر أو غياب ظروف إجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية، لاسيما الحملة المسبقة. مرحلة جمع التوقيعات الجملة الانتخابية، إعلان النتائج و الدور الثاني إن وجد.

وستشرع في هذا الصدد أحزاب ” التكتل ” في تنظيم عدد من التجمعات الجهوية من عشيط مشترك الرؤساء الأحزاب. بالإضافة كذلك إلى مواصلة اللقاءات التشاورية مع الشركاء السياسيين. حيث يبقى “التكتل” مفتوحا لانضمام أحزاب جديدة في المستقبل القريب مع التزام أحزاب ” التكتل ” بالحفاظ على أقصى درجات التنسيق والتعاون فيما بينها.

ويسعى ” التكتل ” من أجل تحقيق إعادة الاعتبار للفعل السياسي و الحزبي. لما له من إنعكاس مباشر على الاستقرار المواطني و المؤسساتي و الأمني. وتحقیق و ضمان التوازن الإستراتيجي بين تطلعات المجتمع نحو مزيد من الحقوق والحريات. و بين ضرورات حفظ امن و استقرار الدولة الأمة.

كما يؤكد ” التكتل ” بأن هذه الأهداف تستوجب أن تكون العهدة الرئاسية المقبلة عهدة لتحقيق الإصلاح و التحول. و محصنة التوافق وطني حول أولويات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. عبر حوار وطني شامل و غير إقصائي، بهدف تحقيق تحول سلس و هادئ