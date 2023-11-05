حركة الجهاد الإسلامي: الأكاذيب التي يروج لها جيش الاحتلال تمهيد لتدمير المستشفيات فوق مرضاها

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، ان الاكاذيب التي يروج لها جيش الاحتلال الصهيوني هي تمهيد لتدمير المستشفيات فوق مرضاها ونازحيها.

وأضافت الحركة، ان هذا الكذب المتواصل يندرج في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها العدو بحق المدنيين في غزة.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي، بأن هذه التصريحات تهدف الى تهيئة الاجواء لتدمير المستشفيات والإمعان في ارتكاب مجازر بحق المدنيين ولا سيما المرضى منهم في اطار حربه المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.