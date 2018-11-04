حركة الرئيس مست 5 رؤساء دوائر ومديري التنظيم والإدارة المحلية بغرداية

مست الحركة التى أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 5 رؤساء دوائر بولاية غرداية.

وهم كل من دوائر غرداية، بريان، متليلي، زلفانة، الضاية، بن ضحوة، بونورة، إضافة الى مديري التنظيم والشؤون العامة ومدير الادارة المحلية.

هذا، وتم تحويل كل من رئيس دائرة الضاية بن ضحوة جموعي مدوح إلى ولاية البويرة علي رأس دائرة سوق الخميس.

كما تم تحويل رئيس دائرة غرداية قارة الجمعي على راس دائرة قالمة.

فيما تم تحويل فرحي زروال، رئيس دائرة بريان على راس دائرة بئر العاتر بتبسة.

إضافة إلى تحويل كل من رئيس دائرة بونورة جمال كشطولي، إلى دائرة غرداية.

فيما تم تحويل رئيس دائرة زلفانة على راس دائرة بريان.

وتم تعيين رئيس جديد لدائرة متليلي التي رقي فيها رئيس دائرتها دحيمي عبد الرحمان إلى والي منتدب لولاد جلال ببسكرة.

كما تمت ترقية امين عام دائرة المغير على راس دائرة الضاية بن ضحوة.

كما شملت الحركة تحويل كل من مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية غرداية فتحي بوصبع ليشغل نفس المنصب بولاية سطيف.

فيما تم ترقية إطار من ولاية تلمسان ليشغل المنصب بولاية غرداية.

وتم تعيين مدير جديد على رأس مديرية الإدارة المحلية بولاية غرداية الذي بقي شاغرا مدة سنة بعد وفاة المدير السابق.