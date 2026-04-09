حركة السير صعبة.. جرحى إثر اصطدام بين شاحنتين في الطريق السيّار بالبويرة

تسبب حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم بالطريق السيار “شرق غرب” على مستوى احنيف ولاية البويرة في إصابة شخصين.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية وحدة القطاع أحنيف على الساعة 07 سا 04 د لأجل حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه الجزائر بين احنيف والعجيبة بلدية احنيف. تمثل في اصطدام بين شاحنتين و سيارة تجارية. خلف مصابين لهم اصابات مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى مشدالة.

كما تدخلت مصالح الدوريات للطرق السيارة الجزائرية، إثر وقوع حادث سير تمثل في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وانقلاب شاحنة و تدفق حمولتها “علب الياغورت”. بسبب صعوبة حركة السير في الإتجاهين.

وتعمل مصالح الدورية التابعة للجزائرية للطرق السيارة “ADA” على تأمين مكان الحادث وتنصيب أجهزة السلامة لتنبيه مستعملي الطريق.

div>

