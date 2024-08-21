حركة المرور والخدمات الجوية.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، تناول فيه عدة مشاريع وقوانين تنظيمية.

وناقش الوزير الأول خلال الاجتماع بحث ودراسة موضوع تحسين استغلال الخدمات الجوية. بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما أنه وفي إطار متابعة تجسيد المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة الكبرى. التي أقرّها رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور بولاية بجاية. حيث سجلت التقدم الحاصل في تجسيد هذا المشروع الهام وفق المراحل الزمنية المحددة. نظرا لدوره في تثمين الموارد المنجمية الوطنية ومساهمته المنتظرة في تنويع الاقتصاد الوطني و أثاره الإيجابية في خلق مناصب عمل.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتعزيز الإطار التنظيمي لحركة المرور عبر الطرقات لضمان سلامة الأشخاص و البضائع. واستمعت إلى عرض حول التقدم الحاصل في عملية تفعيل النظام المدمج للتسيير الميزانياتي والمحاسبي الذي يعتبر أحد أبرز محاور إصلاح حوكمة المالية العمومية التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية.