حركة المقاومة تثمن قطع بوليفيا علاقتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل في ضوء عدوانه وجرائمه ومجازره البشعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجددت الحركة في بيان لها، دعوتها للدول العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق انتصارا لقيم الإنسانية.

ورفضا لما يقترفه هذا الكيان المجرم بحق الأطفال والمدنيين العزّل.

بوليفيا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل

وكانت بوليفيا، قد أعلنت قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الصهيوني، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في هجماته على قطاع غزة.

وقال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة: ان الكيان الصهيوني مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها

مشيرا الى ان بلده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان احتراما للقانون الدولي.