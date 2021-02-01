حركة النهضة التونسية ترد على إتهامات المرزوقي للجزائر

أصدرت حركة النهضة التونسية اليوم الإثنين بيانا بخصوص اتهامات الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي للجزائر.

وأوضح بيان النهضة أن بعض الفاعلين السياسيين أطلقوا تصريحات تتعلق بالشقيقة الجزائر متهمين إياها بالتدخل في في الشأن التونسي.

أشارت حركة النهضة: فاعلون سياسيون اتهموا الجزائر بالتدخل في الشأن التونسي خلال الثورة وبعدها بهدف إجهاضها

ورفضت النهضة في بيانها هذه التصريحات المسيئة للشقيقة الجزائر وإعتبرتها متسرعة وغير مسؤولة ولا تراعي علاقات الأخوة التي تربط الشعبين

كما نوهت حركة النهضة بالمواقف الجزائرية الداعمة لتونس ودعمها للتجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد.

وفي الختام أشادت النهضة بجهود البلدين في دعم التعاون بينهما وخاصة في المجال الاقتصادي والتصدي للإرهاب ومقاومة كورونا