حركة النهضة تستنكر حرق “المصحف الشريف” في السويد.. وتطالب بفتح تحقيق في مقتل الشاب “نائل” بفرنسا

أعربت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لإقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من المصحف الشريف، واصفة اياه بالفعل الشنيع الذي لا يمت بصلة إلى المجتمعات المتحضرة.

وجاء في البيان، أنه على إثر العمل الهمجي الذي أقدمت عليه مجموعة من المتطرفين بالسويد ، حيث قاموا بالتنكيل بالمصحف الشريف أمام المسجد وفي أعز أعياد المسلمين عيد الاضحى المبارك وبترخيص من سلطات هذا البلد ، فإن حركة النهضة تشجب وتستنكر هذا الفعل الشنيع الذي لا يمت بصلة إلى المجتمعات المتحضرة ، بل ينمي ظاهرة الكراهية و يعزز الإسلاموفوبيا فيها .

كما ثمنت الحركة بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية حول هذه الحادثة، داعية اياها إلى إطلاق مبادرة للتنسيق مع دول منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات عملية تجاه هذا المد المتطرف ، وإعادة النظر في العلاقات مع الدول التي تشجع و تبالغ في الاعتداء على مقدسات المسلمين.

هذا واستغربت الحركة السكوت المريب للمنظمات التي تدَّعي الدفاع عن حقوق الانسان وحرية المعتقد والتعبير ، والتي تتعامل بازدواجية الموازين بين بني البشر ، بل يُعتبر ذلك تواطؤا منها تجاه ما يحدث.

حركة النهضة تطالب بفتح تحقيق في مقتل الشاب نائل بفرنسا

وفي سياق متصل، تقدمت حركة النهضة بالتعازي الخالصة لعائلة الفتى المغدور به في فرنسا إثر التصرف العنصري المتطرف ، وتطالب بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذا الفعل الشنيع .