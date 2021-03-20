حركة النهضة تقرر المشاركة في التشريعيات المقبلة
قررت حركة النهضة المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل.
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