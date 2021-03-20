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حركة النهضة تقرر المشاركة في التشريعيات المقبلة

الوطني
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حركة النهضة تقرر المشاركة في التشريعيات المقبلة
بقلم النهار أونلاين

قررت حركة النهضة المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974228

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