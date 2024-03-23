حركة النهضة تُثمن قرار تنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة

استقبلت حركة النهضة باهتمام بالغ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن قرار رئيس الجمهورية تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

وأكدت حركة النهضة، عبر بيان لها، احترامها لقرار رئيس الجمهورية كونه ضمن الصلاحيات التي يكفلها له الدستور.

مشيرة إلى أن بعض الآراء، قد أظهرت في الاونة الاخيرة التي يوحي اصحابها بتأجيل الانتخابات الرئاسية. وكان رأي الحركة انها مع احترام المواعيد الانتخابية في وقتها. وأنها ترفض أي تأجيل بهذا الخصوص وأن انتخابات رئاسية مسبقة أفضل من تأجيلها.

وأضاف البيان، أن الحركة أكدت منذ بداية شهر جانفي أن هذه السنة هي سنة الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ومنها الانتخابات الرئاسية.

كما جدد بيان مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الاخيرة حضور الحركة الايجابي في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وتدعو الحركة الى توفير المناخ المناسب لتنظيم الانتخابات الرئاسية. بداية بتعديل القانون العضوي للانتخابات وتوفير شروط المنافسة بين المرشحين.

هذا وتتطلع الحركة إلى أن تكون فرصة الانتخابات الرئاسية القادمة محطة تكرس فيها الارادة الشعبية بمشاركة واسعة. لتجسيد دولة القانون وتثبيت الاستقرار والتخلص من كل العقبات التي تواجه بناء اقتصادي قوي.

وتؤهل الجزائر أكثر لمواصلة دورها كفاعل محوري على المستويين الاقليمي والدولي. في مسيرتها المشرفة لمناصرة القضايا العادلة خصوصا منها حق الشعب الفلسطيني في تحرير ارضه وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.