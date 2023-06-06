حركة النهضة: فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن إنجاز تاريخي

وجهت حركة النهضة في بيان لها اليوم الثلاثاء، شكرها للدبلوماسية الجزائرية بمناسبة فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي .

وجاء في البيان، “أن حركة النهضة تابعت بإهتمام بالغ و بإرتياح كبير عملية انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة، وتغتنم هذه المناسبة لتبارك للجزائر هذا النجاح كما تتقدم بالشكر الجزيل للدبلوماسية الجزائرية ودورها المحوري في هذا الإنجاز التاريخي، وتعتبره تأكيدا على المكانة التي تحظى بها الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي.”

كما اعتبرت حركة النهضة عضوية الجزائر في مجلس الامن الدولي، استمرارا لدورها في ارساء الأمن والسلم في العالم ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها انهاء الإحتلال لفلسطين وتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.