حركة تحويلات وتغييرات في سلك مديري الصحة بـ 4 ولايات 

أجرى وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم حركة تحويلات وتغييرات في سلك مديري الصحة بالولايات.

وشملت الحركة إنهاء مهام عدد من مديري الصحة كما تم تحويل اخرين مع تعيين جدد في مناصب مديري الصحة عبر 4 ولايات.

ويتعلق الأمر بإنهاء مهام مدير الصحة بولاية عين الدفلى الحاج ادريس خوجة.

كما تم إنهاء مهام مدير الصحة بولاية سكيكدة محي الدين تبر.

بالإضافة إلى إنهاء مهام مديرة الصحة بولاية تيبازة نصيرة عبد الرحيم.

وشملت الحركة تحويل مدير الصحة بولاية بومرداس سعيد أوعباس إلى نفس المنصب بتيبازة.

هذا وتم تعيين هشام زكيري مديرا جديدا للصحة بولاية بومرداس. وكذا تعيين العربي زروقي مديرا جديدا للصحة بولاية سكيكدة.