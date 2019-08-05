حركة تعيينات وإنهاء مهام واسعة تمس مدراء بوزارة العمل

أجرى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، حركة إنهاء مهام وتعيينات واسعة، مست مدراء بوزارة العمل.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يتعلق الأمر بإحالة محمد زيدي على التقاعد، بصفته مدير عام للتشغيل والادماج، والذي أنهيت مهامه بطلب منه، وتعيين محمد شرف الدين بوضياف، خلفا له.

كما تم إنهاء مهام كل من المدير العام للتشغيل والإدماج،وتعيين عبد القادر جابر خلفا له، وإنهاء مهام أحمد رضا زغادي، مدير عام بالنيابة للوكالة الوطنية للتشغيل.

وأنهى رئيس الدولة، مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محمد محمودي، وتعيين محي الدين وقنوني، خلفا له.

وتم تعيين محمد مويدي، مدير عام للديوان الوطني للأعضاء الصناعية، خلفا لفيصل وقنوني الذي أنهيت مهامه.