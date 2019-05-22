حركة تغييرات بالناحية العسكرية الثالثة

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حركة تغييرات بالناحية العسكرية الثالثة
بقلم أمينة داودي

وقّع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام وتعيين على مستوى الناحية العسكرية الثالثة.

حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبمقتضى مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق لـ 30 أفريل سنة 2019.

تم إنهاء مهام اللواء عمر قربوعة بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة.
وبمقتضى مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق لـ 30 أفريل سنة 2019 تم إنهاء مهام اللواء عمر بوعافية بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة.

كما وقّع بن صالح مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين اللواء عمر بوعافية نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة ابتداء من أول ماي سنة 2019.

بالإضافة إلى تعيين العقيد محمد رشيد فرجي رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة.


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