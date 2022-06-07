أجرى المدير العام للأمن الوطني، اليوم الاثنين، حركة تغييرات في شرطة الحدود وأمن المطار.

وقد تمت إقالة كل من مدير شرطة الحدود مراقب الشرطة مخلوف صالح. مسؤول محافظة مطار هواري بومدين ومسؤول أمن المطار.

كما تم تكليف المفتش العام للأمن الوطني مراقب الشرطة أرزقي حاج السعيد بتسيير شرطة الحدود بالنيابة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين عميد أول للشرطة الياس بروي مسؤولا لمحافظة المطار. وتعيين عميد أول للشرطة أرسلان درياد مسؤولا لأمن المطار.

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