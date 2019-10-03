حركة تغييرات في صفوف إطارات شركات مجمع سونلغاز

أعلن المدير العام لشركة Sonelgaz، شاهر بولخرص، عن حركة تغييرات في صفوف إطارات بعض شركات مجموعة المؤسسة.

وأخذ في هذا الإطار، المدير العام، بعين الاعتبار الجودة المهنية في الإدارة، كوسيلة لتحسين جودة الخدمة العمومية في سونلغاز.

ومست التغييرات، المسؤول الأول في شركة الطاقة الكهربائية والغاز، وشركة التركيب الكهربائي “كهركيب”، وشركة الكهرباء والطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى شركة النقل والمعالجة الاستثنائية للمعدات الصناعية والكهربائية.

وتظهر، هذه التغييرات، رغبة “سونلغاز” في إصلاحات تنظيمية فعّالة، من شأنها تصحيح كل الأمور السلبية التي قد تؤثر على عمل المجموعة.

وخلال مراسم تنصيب المدراء الجدد، شدد المدير العام، على ضرورة التكيف مع التغييرات البيئية وتلبية متطلبات الجودة.

ويعتقد شاهر بولخرص، أن التغيير شرط أساسي لزيادة الكفاءة وضمان استدامة أنشطة شركات المجموعة بشكل أفضل.

وأعرب المدير، عن سعادته برؤية مدراء شباب يستفيدون من المناصب العليا.

ودعا المدير العام لسونلغاز،المديرين إلى اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف إنجاز الأعمال في شفافية.