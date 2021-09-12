أجرى المدير العام للأمن الوطني، حركة تغيير جزئية في سلك رؤساء أمن الولايات بالوسط.

وتم تعيين عميد شرطة أول رفيق ترفاس، قائدا لفرقة قمع الإجرام BRB.

وسبق وأن شغل عميد شرطة أول رفيق ترفاس، منصب رئيس أمن ولاية تيبازة.

كما تم تحويل مراقب الشرطة علي بداوي رئيس أمن ولاية عين الدفلى إلى نفس المنصب بأمن ولاية بجاية.

وكذا تحويل نائب رئيس أمن ولاية سعيدة عميد شرطة أول سيدهم إلى منصب رئيس أمن ولاية عين الدفلى.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb