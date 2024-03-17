حركة تغيير لمدراء و رؤساء أقسام بالجوية الجزائرية

أجرى الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة تغييرات أنهى بموجبها مهام عدد من الإطارات وتعيين اخرين.

وأنهى بن حمودة مهام كل من مدير الادارة المركزية “الأمين العام” آيت عبد المالك سفيان من مهامه، وعين بوزغاية عبد العزيز خلفاله.

كما أنهى الرئيس المدرالعام للجوية مهام أندلسي محمد أمين رياض بصفته مديرا للاتصال، ناطق رسمي باسم الجوية الجزائرية، وتم تكليفه بمديرية إدارة العلامة التجارية بالنيابة.

ووفقا للتغييرات التي أجراها بن حمودة تم إنهاء مهام عميار ياسين كرئيس للقسم التجاري بالنيابة. وكذا إعفاء بجاوي الشاوش سعاد من مهامها كمديرة للعلاقات مع الزبائن وتعيينها رئيسا للقسم التجاري.

وأنهى بن حمودة مهام علالي محمد علي بصفته رئيسا لقسم الاستغلال، وايضا بن ميلود رضا من مهامه كمدير لمركز مراقبة الاستغلال.

كما تم تعيين شكمبو جمال، قائد طائرة A330-200، رئيسا لقسم الاستغلال، و تعيين كواح حسنية، الاطار السامي في قسم التشغيل، كمديرة مساعدة بقسم التشغيل.

وتم تعيين دهاش محمد مساعد مدير مديرية البرامج مديراً لمركز مراقبة الاستغلال.

وأيضا بوتيماجة سامي الكريم مساعد المدير بمركز مراقبة الاستغلال كمدير لإدارة الإيرادات، وتم إعفاء فايدي فؤاد من مهامه كمدير لإدارة الإيرادات.