حركة تغيير مرتقبة في سلك مديري الصحة الولائيين خلال الأيام القادمة»

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أمس، أن كارثة مستشفى الوادي كان بالإمكان تفاديها.

لو التزم الجميع بكل التعليمات التي قُدِّمت خلال مناسبات عديدة.

مشيرا إلى أن هناك حركة مرتقبة وسط مديري الصحة الولائيين خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال الوزير خلال اللقاء الوطني التقييمي والتوجيهي مع مديري الصحة والسكان لولايات الوطن.

للوقوف عند مدى تطبيق وتنفيذ كل التعليمات المتعلقة بكل تلك التدابير الوقائية والأمنية الواجب اتخاذها لحماية الممتلكات.

والأشخاص في المؤسسات الصحية، مشيرا إلى أنه قام بعدة زيارات فجُائية.

ومُبرمجة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية في بعض الولايات.

حيث عاين نقائص كبيرة «لم تكن تعكس أبدا مستوى ذلك الالتزام الذّي قطعناه على أنفسنا من أجل الرُّقي بالخدمات الصحية».

وأشار وزير الصحة إلى أن الاختلالات المسجلة سببها تقاعُس الكثير من المسؤولين على مستوى مديريات الصحة والمؤسسات الصحية.

الذين أثبتوا عجزهم الكامل عن مواكبة هذه الإصلاحات غير المسبوقة التي أعلنت عنها الحكومة.

وأهمها تلك التدابير المتعلقة بتعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا.

وفي هذا الإطار، أكد ميراوي أنّ المسؤولية في قطاع الصحة تبقى فقط لأهل الالتزام والضَّمير .

وللّذين يُؤْمِنون حقّاً برسالة الإصلاحات في هذا القطاع الحسَّاس والحيوي.

مشيرا إلى أن هناك حركة في سلم مديري الصحة الولائيين، دون أن يكون هناك أي مجال للمحسوبية في التعيينات.

وفي ذات السياق، أمر المسؤول الأول عن قطاع الصحة باتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت والممتلكات .

والأشخاص على مستوى المؤسسات الصحية، عن طريق القيام بكل الخبرات التقنية للتأكد من سلامة ومطابقة المنشآت التقنية لمعايير السلامة والأمن.

مع المصادقة على مخططات الأمن الداخلي للمؤسسات الصحية.

ومن جملة التعليمات التي وجهها وزير الصحة لمديري الصحة، التأكد من جاهزية نظام إنذار الحرائق.

ووجود شبكة لإطفاء الحرائق على مستوى جميع المؤسسات الصحية، مع مراقبة وتحيين كل الاتفاقيات الخاصة لتأمين المؤسسات الصحية.

وفيما يخص أقسام الاستعجالات، شدد الوزير على ضرورة احترام ساعات العمل، وإجراءات تسليم المهام بين الفرق.

حيث لاحظ أنه لا يتم الالتزام بالحجم الساعي المعمول به، كما أمر بضمان التشغيل الدائم لوحدات المخبر .

والأشعة والصيدلة على مستوى الاستعجالات. وفيما يخص تسوية الأوضاع المهنية للمستخدمين.

و شدد الوزير على دفع الرواتب والمستحقات في آجالها المحددة بما في ذلك منحة المداومة والمردودية.

ومنحة التمدرس حسب قرار الحكومة الأخير، مع تسوية وضعيات التعيين في المناصب العليا طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي ذات السياق، أكد ميراوي على حماية مهنيي الصحة،أثناء أداء مهامهم من خلال رفع تعداد أعوان الأمن خاصة في الاستعجالات.

ونقاط المداومة ورفع الشكاوى لدى الجهات القضائية المختصة مع إجبارية التأسيس كطرف مدني عند تسجيل حالة عنف ضد مهنيي الصحة.