حركة تغيير واسعة في الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “SADEG”

أجرت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “SADEG” التابعة لشركة سونلغاز حركة تغيير واسعة.

وتتعلق الحركة بالدرجة الأولى بمديري النواحي بكل من ولاية الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة ووهران.

وقامت الشركة بإستحداث مديريات جهوية بكل من الناحية الشرقية وعينت مقرها بورقلة، بالإضافة إلى الجنوب الغربي ومقرها بشار.

كما تم أيضا إجراء حركة واسعة في سلك مدراء التوزيع، حيث تم تحويل كل من مدير سيدي عبد الله إلى ولاية الجلفة.

وتم تحويل مدير بجاية إلى وحدة بلوزداد، وتحويل مدير إليزي إلى عين تيموشنت، وتحويل مدير عنابة لولاية سكيكدة.

بالإضافة إلى تحويل مدير أدرار لولاية تيارت، وتحويل مدير تيارت لولاية أدرار، وتحويل مدير السانيا بوهران إلى ولاية تلمسان.

وشملت الحركة أيضا تحويل مدير عين تيموشنت إلى ولاية البيض، ومدير تندوف إلى النعامة.

كما تم ايضا نقل مدير الجلفة سابقا إلى قسنطينة، ومدير جيجل إلى وحدة سيدي عبد الله، وكذا تحويل مدير البيض إلى بجاية.

بالإضافة إلى تحويل مدير سكيكدة إلى ولاية عنابة ونقل مدير النعامة إلى ولاية وهران.

واكدت الشركة على إدراج 54 طلبا ضمن قائمة إنتقائية أولوية وتم تقييم 51 منها.

كما تمت ترقية ثلاثة رؤساء أقسام ورئيس وحدة كهرباء إلى منصب مدير توزيع وتعيينهم على التوالى في تمنراست، إليزي، تندوف وجيجل.

وأضافت الشركة أن الحركة تهدف لبلورة الرؤية الجديدة لمجمع سونلغاز والتى ترتكز على لا مركزية القرار وإشراك الكفاءات الشابة.