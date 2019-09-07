حركة تغيير واسعة وسط مديري الخدمات الجامعية

كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور صلاح الدين صديقي، في حديث خص به «النهار» من جيجل.

على هامش عملية تنصيب مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى، البروفيسور عميرش حمزة.

أن الحركة التي جاءت حسب تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومسّت بعض مديري الجامعات، على غرار جامعة جيجل، تدخل في إطار إعطاء نفس جديد ومنح فرصة لكل الكفاءات والإطارات الشابة.

من خريجي الجامعات الجزائرية، مشيرا إلى أن العملية ينتظر أن تتواصل حسب البرنامج المسطر. والتي قد تمس عددا من مديري الخدمات الجامعية، خاصة الذين تجازوت مدة إشرافهم على تسيير قطاع الخدمات بولاياتهم سنوات طويلة.

من جهته، كشف الأمين العام للوزارة عن تدعيم الجانب البيداغوجي للجامعات الجزائرية خلال هذا الموسم .

بألف أستاذ جديد ومقاعد بيداغوجية جديدة، لأجل ضمان التغطية الشاملة خاصة ما تعلق بنقل وإطعام وإيواء الطلبة.