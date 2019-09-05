حركة تغيير واسعة وسط مديري الخدمات الجامعية بوهران

سجلّت مديرية الخدمات الجامعية بوهران، حركة تغيير واسعة، حيث تم انهاء مهام عدة مدراء وتعيين آخرين مكانهم.

وحسب مصادر “النهار”، فقد تم انهاء مهام مدير الخدمات بالسانية “عابد حمدي”، مع تعيين خليفة له.

وقد تم تعيين “جندولي فتحي” مديرا للخدمات الجامعية بالسانية، خلفا لـ “عابد حمدي”.

وفي سياق ذات صلة، تم إنهاء مهام “علي حبيب” الذي كان على رأس مديرية الخدمات الجامعية لبئر الجير، وتعيين زلماط عثمان، خلفا له.

كما مست حركة التغييرات على مستوى المدراء الجامعيين، مديرية الخدمات الجامعية بلقايد، حيث أُنهيت مهام “عبوني حبيب” كمدير للخدمات الجامعية.

وقد تم تعيين “بوطيبة عبد القادر” على رأس ذات المديرية.