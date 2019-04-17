حركة جزئية على مستوى بعض المصالح المركزية للشرطة

أجرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، حركة جزئية وهذا في إطار المخطط السنوي 2019 للتحويلات على مستوى المديرية.

وحسب بيان مديرية الأمن، فإن بعض المصالح المركزية شهدت بعض التعينات الجديدة على رأس مديرية الموارد البشرية، مديرية التعليم والمدارس ومديرية شرطة الحدود.

للتذكير، هذه الحركة تأتي مواصلة للحركة الجزئية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والتي مست على المستوى المركزي المفتشية العامة وديوان المديرية العامة للأمن الوطني.

وعلى المستوى الجهوي شملت المفتشيات الجهوية لشرطة الوسط “البليدة”، شرطة الشرق “قسنطينة” وشرطة الجنوب الغربي “بشار”.