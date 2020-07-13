حركة جزئية في سلك الجمارك

أجرت المديرية العامة للجمارك اليوم الاثنين، حركة جزئية للإطارات الجمركية على مستوى المطارات والموانئ وكذا المعابر الحدودية الجنوبية والغربية والشرقية للوطن.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية، فإن هذه الحركة مست 27 رئيس مفتشية لأقسام الجمارك.

كما أوضح ذات المصدر، أن هذه الحركة الدورية الجزئية تهدف الى تجسيد الدور المحوري و الهام لمصالح الجمارك في الميدان، وكذا تدعيم المجهودات الحثيثة المبذولة في مجال المعالجة الجمركية وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة و ترقية الاداء الجمركي لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن.

كما ترمي الى مجابهة و محاربة كل اشكال الغش والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، يضيف البيان.

وتكرس هذه الحركة الجزئية المقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة والالتزام بهدف ترقية و عصرنة الخدمة العمومية الجمركية .