حركة جزئية في سلك الولاة المنتدبين للعاصمة

أجرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية حركة جزئية للولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية على مستوى ولاية الجزائر.

وحسب بيان وزارة الداخلية فإن الحركة جاءت بعد موافقة رئيس الجمهورية تم بموجبها تغيير وإنهاء مهام الولاة المنتدبين للعاصمة

ومست الحركة كل من:

مروان بولسان، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للرويبة.

فتحي بوزايد ، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي.

يزيد دلفي ، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

عبد العزيز جوادي ، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

الدراجي بوزيان ، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لباب الوادي.

عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للحراش.

وأضاف بيان الوزارة انه تم إنهاء مهام كل من السادة الولاة المنتدبين الآتية أسماؤهم:

أحمد زروقي، بصفته واليا منتديا للمقاطعة الإدارية للرويبة.

الشريف بودور، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي.

عبد المالك بوتسطة، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.