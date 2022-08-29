أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 07 و92 من الدستور. والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية”.

وحسب ذات البيان، شملت الحركة، تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و10 نواب عامين. وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.

بالإضافة إلى تكليف 5 إطارات قضائية بوظائف أخرى. وكذا إنهاء مهام 14 رئيس مجلس قضائي و4 نواب عامين.

وقد جاءت الحركة كالآتي:

رؤساء المجالس القضائية:

تم تعيين يوسف بوخرصة على رأس مجلس قضاء الشلف، ولخضر سلام بمجلس قضاء أم البواقي، وناصر بيوض بمجلس قضاء باتنة.

كما تم تعيين محمد بلعربي زحماني على رأس مجلس قضاء البويرة، وعز الدين بن شهيدة، بمجلس قضاء تلمسان، والطيب بوبكري بمجلس قضاء تيارت.

وكذا تعيين محمد صالح شبيرة رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو، وكمال غزال لمجلس قضاء الجزائر، وعبد الله شناح لمجلس قضاء الجلفة.

وتعيين عز الدين العرفي على رأس مجلس قضاء سطيف، والهواري بن علال بمجلس قضاء سعيدة، وسامية طير بمجلس قضاء سكيكدة.

وكذا تعيين أمال بلقيدوم رئيسا لمجلس قضاء قالمة، وديدونة محمدي لمجلس قضاء سيدي بلعباس، وعبد الحميد بن موسى لمجلس قضاء قسنطينة.

فيما تم تعيين محمد حدود على رأس مجلس قضاء المدية، وعبد العزيز عياد بمجلس قضاء المسيلة، وعمر موني بمجلس قضاء ورقلة.

وكذا حميد شطاح بمجلس قضاء وهران، ومختار بوشريط بمجلس قضاء بومرداس، وصالح بن قلية بمجلس قضاء تندوف.

كما تم تعيين عبد القادر عمران رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت، وصالح طلال لمجلس قضاء خنشلة، وعمارة جافي لمجلس قضاء ميلة.

كما تم تعيين رشيد علان على رأس مجلس قضاء عين الدفلى، ومحمد صبيات بمجلس قضاء عين تموشنت.

النواب العامون لدى المجالس القضائية:

كما تم تعيين النواب العامون لدى المجالس القضائية كالتالي:

حميد طاهير بمجلس قضاء الشلف، ومصطفى بن عنان بمجلس قضاء باتنة، ولزهر حمامدة بمجلس قضاء بجاية. وعبد القادر لبعير بمجلس قضاء تيارت.

وكذا موسى عثمان بمجلس قضاء الجزائر، وفيصل زردازي بمجلس قضاء سطيف، وإسماعيل قديدر بمجلس قضاء سعيدة، ولحسن سعادي بمجلس قضاء قالمة.

كما تم تعيين عمر قلالي بمجلس قضاء قسنطينة، وزهير طالبي بمجلس قضاء المدية، ومحمد مراح بمجلس قضاء مستغانم، وجمال نعيجاوي بمجلس قضاء المسيلة.

بالإضافة إلى تعيين عمر قناوي بمجلس قضاء وهران، وأحمد ميهوبي بمجلس قضاء الطارف. ويوسف مناصرة بمجلس قضاء عين الدفلى، ومحمد معطى الله بمجلس قضاء عين تموشنت.

وأضاف ذات البيان، أن هذه الحركة تهدف إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية. وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.