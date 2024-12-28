أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أنه وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، شملت الحركة 28 سفيرا و6 قناصل عامين و5 قناصل.

اكد البيان أن هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار تحسين أداء الجهاز الدبلوماسي أمام الرهانات الحالية كما تهدف إلى ضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج.

وستتدخل هذه التعيينات حيز التنفيذ فور استكمال الاجراءات التنظيمية المعمول بها.