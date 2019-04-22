حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية وهذه أسماء المعنيين

أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة جزئية في سلك الولاة، أنهى على إثرها مهام البعض منهم وتحويل آخرين.

وأجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هذه الحركة، من تعيين وإنهاء مهام لولاة آخرين طبقا للمادة 92 من الدستور.

رئيس الدولة ينهي مهام والي العاصمة عبد القادر زوخ

رئيس الدولة يجري حركة في سلك الولاة بين إنهاء مهام وتحويل

تعيين عبد الخالق صيودة واليا لولاية العاصمة

تعيين برادعي عبد القادر واليا لولاية الأغواط

تعيين بوزقزة الوناس واليا لولاية باتنة

تعيين بلكاتب محمد واليا لولاية سطيف

تعيين يحياتن يحيى واليا لولاية بومرداس

تعيين حرفوش بن عرعار واليا لولاية الطارف

تعيين لقواسم عمار واليا منتدبا للدار البيضاء

تعيين عبد الله شايب الدور واليا منتدبا لتقرت