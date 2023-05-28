حركة جزئية في سلك الجمارك

أجرى المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، اليوم الأحد، حركة جزئية شملت تغييرات وتعيينات مست الإطارات السامية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك.

حيث تم بموجبها تعيين:

1- مدير فرعي بالمركز الوطني للتكوين الجمركي.

2- 23 رئيس مفتشية أقسام للجمارك (تمنراست – إليزي – عين أميناس – بشار – الجلفة – قسنطينة – بسكرة – باتنة – تلمسان – الغزوات – سيدي بلعباس – ورقلة – الشلف – تيارت – أم البواقي – وهران خارجي – وهران ميناء – أرزيو – الطارف – الجزائر أنظمة خاصة – الجزائر عين طاية – مطار الجزائر الدولي هواري بومدين مسافرين – بومرداس).

3- 14 مديرا فرعيا جهويا (بكل من وهران – الشلف – سطيف – بشار – ورقلة – عنابة – تلمسان – إليزي – الأغواط).

4- 12 رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة (الجزائر خارجية – سطيف – عنابة – ورقلة – تبسة – الأغواط – وهران – البليدة – تلمسان – قسنطينة – تمنراست – الشلف).

وتندرج التعيينات في إطار الحركة الدورية لإطارات الجمارك الجزائرية بهدف إعطاء دفع جديد وتعزيز آداء المصالح الجمركية على المستوى الوطني.