حركة جزئية في سلك المدراء الولائيين للصناعة

أجرى وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، حركة جزئية مست بعض المدراء الولائيين.

وذلك بعد عملية تقييم شاملة لأداء المديرين الولائيين للصناعة والإنتاج الصيدلاني، حيث تم إجراء التعيينات الآتية:

أحمد لوحة مديرا للصناعة بولاية قسنطينة.

فريد جاب الله مديرا للصناعة بولاية البليدة.

عبد السلام غنام مديرا للصناعة بولاية بجاية.

عبد الحق مزياني مديرا للصناعة بولاية الأغواط.

عبد الحق برمكي مديرا للصناعة بولاية جانت.

أحمد هنشير مديرا للصناعة بولاية عين قزام.

مولاي أحمد قوراري مديرا للصناعة بولاية عين صالح.

عبد الحميد سماتي مديرا للصناعة بولاية سعيدة.

حسين همال مديرا للصناعة بولاية بومرداس

عبد الله باسودي مديرا للصناعة بولاية برج باجي مختار.

أحمد بن شريك مديرا للصناعة بولاية البيض.

خالدي عماد مديرا للصناعة بولاية توقرت.

براهيمي منير مديرا للصناعة بولاية الطارف.

عبد الوهاب عمامرة مديرا للصناعة بولاية وهران.