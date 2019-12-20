أجرى، المدير العام للامن الوطني،أونيسي خليفة، حركة جزئية في صفوف رؤساء أمن الولايات والدوائر.

حيث تم ترقية عميد أول للشرطة زابر عبد الوهاب رئيس أمن دائرة القليعة إلى منصب رئيس أمن ولاية الوادي.

وتم تحويل رئيس أمن ولاية الوادي عميد أول للشرطة مختار كعبيش إلى منصب رئيس أمن ولاية النعامة.

كما تحويل رئيس أمن ولاية المدية السابق العميد أول طالبي محمد إلى منصب رئيس أمن ولاية ورقلة خلفا للعميد أول يحيى بوصلاح.

وتم تعيين عميد أول للشرطة يحيى بوصلاح مفتشا جهويا للشرطة بالجنوب بتمنراست.

وتعيين عميد أول للشرطة عمر مصباحي رئيسا لأمن ولاية ايليزي.

وتم تعيين رئيس أمن دائرة بوزيعة جمال مخلوف رئيسا لأمن ولاية بسكرة.

وتحويل رئيس أمن ولاية بسكرة السابق إلى المفتشية الجهوية لشرطة الوسط.