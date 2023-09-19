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حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية

بقلم خالد زوبيري
حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية
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أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية .

الحركة جاءت بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وباقتراح من المدير العام للحماية المدنية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الحركة مست 24 ولاية وشملت ترقية 8 ضباط سامين لتقلد وظيفة مدير ولائي، بالإضافة إلى تحويل 16 مديرا ولائيا وإحالة 3 آخرين على التقاعد.

كما تضمنت الحركة أيضا إنهاء مهام 5 مديرين ولائيين للحماية المدنية. يضيف المصدر نفسه.

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