أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية .

الحركة جاءت بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وباقتراح من المدير العام للحماية المدنية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الحركة مست 24 ولاية وشملت ترقية 8 ضباط سامين لتقلد وظيفة مدير ولائي، بالإضافة إلى تحويل 16 مديرا ولائيا وإحالة 3 آخرين على التقاعد.

كما تضمنت الحركة أيضا إنهاء مهام 5 مديرين ولائيين للحماية المدنية. يضيف المصدر نفسه.