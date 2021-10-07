حركة جزئية في مدراء النقل مست 18 ولاية

أجرى وزير النقل عيسى بكاي اليوم الخميس حركة جزئية مست 18 مدير نقل ولائي. أين تم خلالها تعيين وتحويل بالإضافة إلى ترقية مدراء. وحسب بيان الوزارة هذه الحركة تهدف إلى تعيين مدراء في مناصب كانت شاغرة لتحسين أداء القطاع على المستوى المحلي.

كما تم خلال هذه الحركة ترقية رؤساء المصالح المتواجدين على مستوى مديريات النقل والذين أثبتوا كفاءتهم في أداء مهامهم. مع إجراء تحويلات للمدراء الذين تجاوزت فترة مهامهم خمس سنوات على مستوى الولاية وذلك لإعطاء نفس جديد للقطاع.

ووفق ذات البيان جاء أسماء مدراء النقل بالولايات المعنية كمايلي:

طارق دهيمي بالأغواط .

جمال حفحوف بباتنة .

بلخير بن عمر بتلمسان.

عمار فصيح بالجلفة .

عاج بوعوني بجيجل.

محمد شوقي حملاوي بسطيف.

إلياس حابس، بسعيدة .

مصطفى قادة بالفار بسيدي بلعباس.

صليح عزيز بعنابة.

عزيز بن خنوف بقالمة.

بومدين رياض بمستغانم.

خالد طلحة بمعسكر.

الطاهر حقاص بوهران.

صلاح الدين براهيمي بالطارف.

إسماعيل بن عائشة بغرداية .

زهير مقراش بغليزان.

عيسى بلولة ببرج باجي مختار.

حسين بوشامة بالمنيعة.