حركة جزئية في مدراء الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية

أقرت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حركة جزئية شملت عددا من الوكالات الولائية. ويأتي ذلك، في إطار التقييم الدوري والمستمر لمدراء الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية ومن أجل ضمان التكفل الأمثل بحاملي الأفكار والمشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة .

ويتعلق الأمر بولايات وهران والجزائر “غرب” والجزائر “جنوب” ومستغانم والبليدة والنعامة وبرج بوعريريج وميلة، وقسنطينة وسطيف، وأدرار.

وأشار بيان نشره نسيم ضيافات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، إلى أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وفي إطار نظرتها الجديدة تسعى الى اعتماد طريقة عمل فعالة ومنظمة للإهتمام أكثر بالشباب المتوافدين الى وكالاتها، سواء حاملي الأفكار الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة أو مرافقة المقاولين حاملي المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار ANADE.

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