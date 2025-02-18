حركة جزئية في وزارة الداخلية

قام ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بحركة جزئية. مست عددا من المناصب المهمة في القطاع.

ونصب الوزير من كريم رقام، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية، وعمار بودربالة، مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف. إضافة إلى تنصيب جمال يونسي، مندوبا وطنيا للأمن في الطرق.

وأكد الوزير بمناسبة مراسم التنصيب أنه تم الاعتماد في هذه التعيينات الجديدة على الترقية الداخلية المستندة على الخبرة. وكذا تمكين إطارات شابة أثبتت كفاءتها من تقلد مناصب المسؤولية. تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية. وهي المعايير التي من شأنها لا محالة إضفاء حركية أكبر في وتيرة التكفل بمختلف الملفات القطاعية، مع تشديده على أهمية التنسيق المتواصل والعمل التكاملي بين مختلف الهياكل.

ودعا الوزير إلى بلورة رؤية متجددة على مستوى كل هيكل، بصفة تسمح برفع مستوى الأداء وبمواصلة جهود السلطات العمومية لاسيما فيما تعلق بتعزيز الحريات العامة وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين. وكذا تحسين خدمات المرافق العمومية. الإدارية على المستوى المحلي وعصرنتها.وكل ذلك مع الحرص على التحيين الشامل للمنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع وتكييفها مع الرهانات الحالية.

كما أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة رقمنة القطاع، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية، والاستكمال العاجل لمختلف الورشات المفتوحة على المستوى المركزي، مع ضمان التنسيق الوثيق مع المحافظةالسامية للرقمنة.