حركة جزئية مرتقبة تشمل 400 قاضٍ نهاية هذا الأسبوع

القضاة يجمعون خلال اجتماع جهوي في قسنطينة على تنظيم وقفة احتجاجية

أجمع القضاة المشاركون في أشغال الاجتماع الجهوي للنقابة الوطنية للقضاة برئاسة النقيب الوطني، يسعد مبروك، أمس السبت، في مجلس قضاء قسنطينة، على ضرورة تنظيم وقفة احتجاجية في أقرب الآجال، لتحسيس الجهات العليا، وعلى رأسها وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي، بالمشاكل المهنية والاجتماعية التي يعاني منها القضاة من جهة، وكذا للرد على ما اعتبروه حملة شنتها بعض الأطراف على القضاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها “الفايسبوك”، إثر حادثة البليدة، بعد إيداع محامٍ الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق في محكمة “الأربعاء”، إثر شكوى تقدمت بها قاضي القسم العقاري بذات المحكمة سابقا ورئيسة غرفة حاليا في مجلس قضاء البليدة.

وكشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، أمام الحاضرين، أن عدد القضاة يبلغ 6 آلاف قاضٍ عاملين في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية عبر التراب الوطني، مضيفا بأن المجلس الأعلى للقضاء سينعقد، نهاية الأسبوع الجاري، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، لإجراء حركة محدودة في سلك القضاة، سيعلن عنها، الخميس المقبل، والتي ستمس 400 قاضٍ على أكثر تقدير.