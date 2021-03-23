حركة جزئية وسط إطارات الأمن.. وإنهاء مهام مدير استعلامات أمن العاصمة

أجراها المدير العام للأمن الوطني بعد أسبوع من تعيينه

بن الشيخ يعيّن مدير المدارس لزرق غالي أمينا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني

أجرى المدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن شيخ، حركة جزئية مسّت بعض الإطارات، عيّن من خلالها مراقب الشرطة مدير المدارس، في منصب أمين عام للمديرية.

وجاءت الحركة بعد مرور أسبوع على تنحية المدير العام السابق للأمن الوطني، خليفة أونيسي، وتعيين فريد زين الدين بن شيخ، خلفا له، حيث كانت أول خرجة ميدانية قام بها الأخير، هي النزول إلى الشارع، يوم الجمعة الماضي، وتحديدا بمحاذاة البريد المركزي للوقوف عند مدى تطبيق أعوان الأمن للتعليمات في تعاملاتهم مع مظاهرات الحراك، ليقوم، مساء أول أمس، بأول حركة جزئية في صفوف الإطارات شملت الأمانة العامة، بتعيين مدير المدارس، لزرق غالي، في منصب أمين عام بالمديرية، كما قرر تعيين مراقب الشرطة، هشام سعيداني، في منصب رئيس للديوان، ومقابل ذلك، أنهى مهام رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بأمن ولاية الجزائر، كراع ياسين، في انتظار مواصلة الحركة لتشمل بعض الرؤوس الأخرى.